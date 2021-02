Prende in prestito il SUV del padre e sfreccia a 160km/h per le vie del centro: aveva la droga in auto e voleva evitare il controllo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un SUV che sfreccia a folle velocità e un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Due distinti fatti avvenuti ai Castelli nei giorni scorsi, ma con il medesimo protagonista, sono stati oggi “incrociati” e messi in relazione della Polizia di Stato. Leggi anche: Ostia: gli affidano la macchina per ripararla, lui ingaggia un folle inseguimento con la Polizia L’arresto per droga Al centro della vicenda c’è un 21enne romano, che era stato arrestato nei primi giorni di dicembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Velletri diretto da Luca De Bellis. Il ragazzo, nel tentativo di farla franca, aveva cercato anche di occultare la droga sotto il SUV di cui era alla guida. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un SUV chea folle velocità e un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Due distinti fatti avvenuti ai Castelli nei giorni scorsi, ma con il medesimo protagonista, sono stati oggi “incrociati” e messi in relazione della Polizia di Stato. Leggi anche: Ostia: gli affidano la macchina per ripararla, lui ingaggia un folle inseguimento con la Polizia L’arresto perAldella vicenda c’è un 21enne romano, che era stato arrestato nei primi giorni di dicembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante unda parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Velletri diretto da Luca De Bellis. Il ragazzo, nel tentativo di farla franca,cercato anche di occultare lasotto il SUV di cui era alla guida. A ...

