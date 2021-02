Milan, Hauge: “Sono contento della mia scelta. Ibra? A volte mi fa da traduttore” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Sono contento della mia scelta, mi sto divertendo ogni giorno. Posso imparare cose nuove sulla squadra, sulla lingua e sulla città. Sulla lingua posso dirti che all’inizio conoscevo solo alcune parole chiave del calcio in modo che potevo capire quello che veniva detto in campo. Quando senti i suoni e le parole ogni giorno inizi ad impararli molto velocemente. A volte Ibrahimovic traduce per me“. Un gol in campionato, tre in Europa League ma anche l’immagine di professionista serissimo riassunta in quella foto virale che lo ritraeva mentre studiava italiano in aereo dopo una vittoria. E’ certamente positiva la prima impressione che i tifosi rossoneri hanno avuto di Jens Petter Hauge, classe 1999, attaccante del Milan. Come è stata positiva del resto ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) “mia, mi sto divertendo ogni giorno. Posso imparare cose nuove sulla squadra, sulla lingua e sulla città. Sulla lingua posso dirti che all’inizio conoscevo solo alcune parole chiave del calcio in modo che potevo capire quello che veniva detto in campo. Quando senti i suoni e le parole ogni giorno inizi ad impararli molto velocemente. Ahimovic traduce per me“. Un gol in campionato, tre in Europa League ma anche l’immagine di professionista serissimo riassunta in quella foto virale che lo ritraeva mentre studiava italiano in aereo dopo una vittoria. E’ certamente positiva la prima impressione che i tifosi rossoneri hanno avuto di Jens Petter, classe 1999, attaccante del. Come è stata positiva del resto ...

