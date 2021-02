Lione | De Sciglio | “Spero di restare qui anche la prossima stagione”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Quattordici presenze, zero gol e un posto da titolare che sembra comunque nelle sue mani. Mattia Desembra essere perfettamente al centro del progettocon cinque presenze dal 1? consecutive. L’ex laterale della Juventus, in prestito al club francese, ha dichiarato in conferenza stampa di voler “per la“. Nellafinestra di mercato, dunque, le due società potrebbero accordarsi per un trasferimento a titolo definitivo. SportFace.

