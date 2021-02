Levi e «Affari tuoi» | uno scontro di immaginari

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 2 febbraio 2021) Rai1, sabato 30 gennaio. Prima serata:(Viva gli sposi!), 15,9% di share, spettatori 4 milioni 284mila. Seconda serata: Questo è un uomo, 6% di share, spettatori 1 milione 119mila. In questi due numeri, in questi due orari di trasmissione, in queste due tipologie di tesione sta un abisso. Un abisso di, di scelte di programmazione, di visione sul ruolo della tivù pubblica. Si è scelto di offrire nell’orario di maggior ascolto un gioco di pacchi che regala … Continua L'articolo proviene da il manifesto.