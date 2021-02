(Di lunedì 1 febbraio 2021) Media company e bilancio sostenibile: se entrasse in società Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, ildi BCperè quello di fare della società nerazzurra una media company (tv, diritti, scuole calcio, merchandising, stadio proprietario con hotel e ristoranti e sviluppo del brand). Inoltre il fondo vuole realizzare una struttura di bilancio sostenibile che potrebbe seguire l’esempio dell’Atalanta, la società che per il quotidiano economico è la migliore in Italia a comprare, coltivare, crescere e vendere giocatori. Leggi su Calcionews24.com

Media company e bilancio sostenibile: i dettagli del piano di BC Partners per rivoluzionare l'Inter se entrasse in società ...