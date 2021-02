È Morta Ginevra, La Figlia del Calciatore Emiliano Tortolano: “Ora Vivrai Senza Sofferenze” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una bambina di due anni, Ginevra Figlia del Calciatore Emiliano Tortolano, ha perso la sua battaglia contro il male che la affliggeva fin dalla quando aveva tre mesi. Soffriva infatti di epilessia, microcefalia e ipoplasia cerebrale. Quando è arrivata la diagnosi, suo padre Emiliano e sua madre Giorgia hanno subito capito quanto avrebbero dovuto lottare Leggi su youreduaction (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una bambina di due anni,del, ha perso la sua battaglia contro il male che la affliggeva fin dalla quando aveva tre mesi. Soffriva infatti di epilessia, microcefalia e ipoplasia cerebrale. Quando è arrivata la diagnosi, suo padree sua madre Giorgia hanno subito capito quanto avrebbero dovuto lottare

