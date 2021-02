Covid, Tokyo raddoppia il record mensile di contagi: 40.000 a gennaio (Di lunedì 1 febbraio 2021) TOKYO – La capitale giapponese Tokyo ha registrato quasi 40.000 nuovi casi di contagi a gennaio, più del doppio del numero più alto mai registrato, relativo allo scorso dicembre. Il dato, comunicato dalle autorità sanitarie della prefettura, riflette il forte aumento dei casi iniziato prima della dichiarazione dello stato di emergenza dello scorso 7 gennaio. I casi segnalati nella capitale a gennaio sono stati 39.664, e il conteggio complessivo da inizio pandemia è salito a 99.841. A livello nazionale, i dati relativi a ieri hanno mostrato 2.670 nuovi casi e 65 decessi. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) TOKYO – La capitale giapponese Tokyo ha registrato quasi 40.000 nuovi casi di contagi a gennaio, più del doppio del numero più alto mai registrato, relativo allo scorso dicembre. Il dato, comunicato dalle autorità sanitarie della prefettura, riflette il forte aumento dei casi iniziato prima della dichiarazione dello stato di emergenza dello scorso 7 gennaio. I casi segnalati nella capitale a gennaio sono stati 39.664, e il conteggio complessivo da inizio pandemia è salito a 99.841. A livello nazionale, i dati relativi a ieri hanno mostrato 2.670 nuovi casi e 65 decessi.

Agenzia_Dire : Continua a crescere il numero dei contagi in tutto il #Giappone. Il primo ministro Yoshihide Suga è in procinto di… - giozomparelli : @MChiacchiaro in alternativa, visto che sei a milano e quindi non dovresti pagare la spedizione ne aspettare, ci so… - sconticchio : @Louis_Sacchetti @mygodprova @MMmarco0 Un grande paragone... calzantissimo ???????...Giappone e Korea....comincio a c… - Air_Wizard : Comunque io il trend dell'ultimo viaggio prima del covid non lo faccio perché è passato quasi un anno ma il ricordo… - Giovanni1946861 : @gianlucac1 ? 'Benchmark Pandemia' In Giappone la Pandemia tenuta sotto controllo: 5.597 morti in totale Il Lockd… -