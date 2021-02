Australian Open 2021: tutti i qualificati. Si è giocato a Doha e Dubai a gennaio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per rispettare la quarantena imposta all’arrivo in Australia, le qualificazioni degli Australian Open 2021 di tennis si sono giocate in due sedi distinte a metà gennaio: uomini a Doha, in Qatar, donne a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. In entrambi i casi i tabelloni cadetti hanno messo a disposizione sedici slot per i tabelloni principali. Inoltre, al momento, sono già stati annunciati i nomi di otto lucky loser, cinque per il singolare maschile e tre per quello femminile. SINGOLARE MASCHILE qualificati Aslan Karatsev (Russia), Henri Laaksonen (Svizzera), Carlos Alcaraz (Spagna), Bostic van de Zandschulp (Paesi Bassi), Maxime Cressy (Stati Uniti), Michael Mmoh (Stati Uniti), Kimmer Coppejans (Belgio), Roman Safiullin (Russia), Frederico Ferreira Silva (Portogallo) ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per rispettare la quarantena imposta all’arrivo in Australia, le qualificazioni deglidi tennis si sono giocate in due sedi distinte a metà: uomini a, in Qatar, donne a, negli Emirati Arabi Uniti. In entrambi i casi i tabelloni cadetti hanno messo a disposizione sedici slot per i tabelloni principali. Inoltre, al momento, sono già stati annunciati i nomi di otto lucky loser, cinque per il singolare maschile e tre per quello femminile. SINGOLARE MASCHILEAslan Karatsev (Russia), Henri Laaksonen (Svizzera), Carlos Alcaraz (Spagna), Bostic van de Zandschulp (Paesi Bassi), Maxime Cressy (Stati Uniti), Michael Mmoh (Stati Uniti), Kimmer Coppejans (Belgio), Roman Safiullin (Russia), Frederico Ferreira Silva (Portogallo) ...

