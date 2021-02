Accusato da 4 donne, trasferito a Bergamo il processo all’ex giudice Bellomo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il giudice monocratico Mario Mastromatteo ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari nel giudicare Francesco Bellomo, l’ex giudice del Consiglio di Stato imputato per stalking e tentata violenza privata. Il giudice, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dai legali di Bellomo, gli avvocati Beniamino Migliucci e Gianluca D’Oria, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Bergamo, dove risiede la prima delle quattro donne presunte vittime delle condotte di Bellomo. Il giudice si è riservato 15 giorni per depositare le motivazioni. La Procura lombarda, quando riceverà gli atti, dovrà decidere se chiedere l’archiviazione del procedimento o esercitare l’azione penale con una nuova richiesta di rinvio ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilmonocratico Mario Mastromatteo ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari nel giudicare Francesco, l’exdel Consiglio di Stato imputato per stalking e tentata violenza privata. Il, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dai legali di, gli avvocati Beniamino Migliucci e Gianluca D’Oria, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di, dove risiede la prima delle quattropresunte vittime delle condotte di. Ilsi è riservato 15 giorni per depositare le motivazioni. La Procura lombarda, quando riceverà gli atti, dovrà decidere se chiedere l’archiviazione del procedimento o esercitare l’azione penale con una nuova richiesta di rinvio ...

Il_Reissimo_ : @coma_girl Ci sono cose che a voi vengono concesse e a noi no Tu hai un profilo bellissimo su Instagram, se quello… - catecesarini : RT @LOttomarzo: In questo dipinto di Frida Kahlo del 1935 viene rappresentato un brutale femminicidio, l’uomo accusato si difende usando la… - LightWords77 : #Madrid, il #murale dedicato alle #icone del #femminismo Lo hanno #accusato di essere troppo politico e così a Mad… - nalial : RT @SMaurizi: anche solo essere disposti teoricamente ad accettare denaro da regime radioattivo come quello #saudita è punto di non ritorno… - TurandotPuccini : RT @LOttomarzo: In questo dipinto di Frida Kahlo del 1935 viene rappresentato un brutale femminicidio, l’uomo accusato si difende usando la… -