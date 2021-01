Rebus AstraZeneca. "Sì per tutte le età, meglio se under 55". Gli scienziati divisi (Di domenica 31 gennaio 2021) Daniela Uva L'ok di Aifa che consiglia di usarlo per i più giovani e di preferire Pfizer e Moderna per gli anziani. Galli: "Giusto, pochi dati". Cauda: "meglio se dato a tutti". Scelta ai centri vaccinali in base alle esigenze Dopo quello dell'Ema, è arrivato il via libera di Aifa alla somministrazione del vaccino prodotto da AstraZeneca in Italia «seppure i dati a disposizione indichino una efficacia inferiore a quella degli altri due vaccini disponibili la comparazione tra i tre vaccini è difficile, tenuto conto delle diversità delle popolazioni studiate e della necessità di completare gli studi». Aifa in ogni caso «raccomanda l'utilizzo preferenziale del farmaco« sui soggetti di età inferiore ai 55 anni. Il vaccino non è vietato per tutti gli altri, ma esiste la forte pressione a utilizzarlo sui più giovani. Saranno quindi i centri ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Daniela Uva L'ok di Aifa che consiglia di usarlo per i più giovani e di preferire Pfizer e Moderna per gli anziani. Galli: "Giusto, pochi dati". Cauda: "se dato a tutti". Scelta ai centri vaccinali in base alle esigenze Dopo quello dell'Ema, è arrivato il via libera di Aifa alla somministrazione del vaccino prodotto dain Italia «seppure i dati a disposizione indichino una efficacia inferiore a quella degli altri due vaccini disponibili la comparazione tra i tre vaccini è difficile, tenuto conto delle diversità delle popolazioni studiate e della necessità di completare gli studi». Aifa in ogni caso «raccomanda l'utilizzo preferenziale del farmaco« sui soggetti di età inferiore ai 55 anni. Il vaccino non è vietato per tutti gli altri, ma esiste la forte pressione a utilizzarlo sui più giovani. Saranno quindi i centri ...

