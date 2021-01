Navalny | arrestata e rilasciata la moglie Yulia Proteste in tutta la Russia

TgLa7 : #JuliaNavalnaya, la moglie di Alexei #Navalny, è stata arrestata per aver preso parte alla manifestazione non autor… - TgLa7 : ??#Russia: rilasciata Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore Alexei #Navalny, arrestata questa mattina durante prot… - isamiccoli52 : RT @TgLa7: ??#Russia: rilasciata Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore Alexei #Navalny, arrestata questa mattina durante proteste a Mosca.… - sadape54 : RT @TgLa7: ??#Russia: rilasciata Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore Alexei #Navalny, arrestata questa mattina durante proteste a Mosca.… - NethipEdien2000 : RT @TgLa7: ??#Russia: rilasciata Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore Alexei #Navalny, arrestata questa mattina durante proteste a Mosca.… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny arrestata

Agenzia ANSA

La moglie di, sempre a fianco del marito nelle sue battaglie, con un gruppo di dimostranti si stava recando verso il carcere di Matrosskaya Tishina di Mosca, dove è rinchiuso il marito. I ...Tutti i principali collaboratori di, compreso il fratello Oleg, sono già in carcere per «...In libertà era rimasta solo la moglie Yulia che domenica era per le vie di Mosca ed è stataMilano, 31 gen. (LaPresse) - La moglie dell'oppositore russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, è stata rilasciata dopo essere stata arrestata a Mosca. Lo ...Questa mattina +Europa Firenze e Radicali hanno manifestato a Firenze davanti al Consolato onorario russo per chiedere la liberazione del dissidente: “Chiediamo democrazia, giustizia e libertà per il ...