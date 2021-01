Katherine Heigl: “Dopo Grey’s Anatomy sono dovuta andare in terapia” (Di domenica 31 gennaio 2021) Katherine Heigl, attrice famosa per il ruolo di Izzie in Grey’s Anatomy racconta: “Dopo lo show dicevano che ero una difficile con cui lavorare. Ho dovuto lasciare Hollywood e andare in terapia” sono stati anni bui per Katherine Heigl, splendida attrice americana, che ha raggiunto il successo con serie tv cult come Roswell e Grey’s L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021), attrice famosa per il ruolo di Izzie inracconta: “lo show dicevano che ero una difficile con cui lavorare. Ho dovuto lasciare Hollywood einstati anni bui per, splendida attrice americana, che ha raggiunto il successo con serie tv cult come Roswell eL'articolo proviene da YesLife.it.

Notiziedi_it : Katherine Heigl sulla sua reputazione di attrice ‘difficile’: “Volevo morire, ho preso antidepressivi” - xviolentrainx : Katherine Heigl non è tra le mie persone preferite soprattutto quando si parla di #GreysAnatomy , ma se anche lei d… - telesimo : Tra le nuove #serietv disponibili a #febbraio su #Netflix segnaliamo #FireflyLane - L'estate in cui imparammo a vol… - Noovyis : (Katherine Heigl: 'Quando è circolata la voce che era impossibile lavorare con me volevo morire') Playhitmusic - - itsmedomy_ : RT @_animestonate: non riesco a capire come ci possa essere gente che odia katherine heigl, cioè dai è un cuore -

