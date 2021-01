Come avere la pelle del viso perfetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante uno degli ultimi trend proposti dai creator della Generazione Z su TikTok sia enfatizzare le occhiaie con il trucco in nome della sicurezza in se stesse e della body positivity, come avere una pelle del viso perfetta resta uno dei più diffusi desideri beauty. Una pelle luminosa, dal colorito uniforme ma soprattutto naturalmente bella, merito di una cura meticolosa e non solo del trucco. Leggi su vanityfair (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante uno degli ultimi trend proposti dai creator della Generazione Z su TikTok sia enfatizzare le occhiaie con il trucco in nome della sicurezza in se stesse e della body positivity, come avere una pelle del viso perfetta resta uno dei più diffusi desideri beauty. Una pelle luminosa, dal colorito uniforme ma soprattutto naturalmente bella, merito di una cura meticolosa e non solo del trucco.

Ultime Notizie dalla rete : Come avere Zo?enko e il riso che fa paura

... il denaro può servire per conquistare una donna, come nel caso di Ljal'ka Cinquanta, oppure per ... In Non bisogna avere parenti , che ricorda un raccontino echoviano del 1883 dal titolo Dramma dal ...

'Gli spostati' loro malgrado

... un vero eros libertario infantile, un desiderio della vita come gioco (essere burattino tra i burattini), avere tutto e subito (come gli promettono i criminali Gatto e Volpe facendogli credere nella ...

La fatica da pandemia si sta facendo sentire non solo a livello psicologico. Guardate i volti di chi vi sta vicino, amici, parenti, partner e noterete che i segni del forte stress di questi lunghissim ...

Dopo l'insediamento Biden, Amanda Gorman e Ella Emhoff sono pronte a una carriera da modelle

Nessuna delle due aveva mai firmato un contratto del genere prima di oggi. Ma la cerimonia di insediamento di Joe Biden in qualità di Presidente USA è stata per loro un grandissimo trampolino di lanci ...

