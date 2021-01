Quello che davvero abbiamo buttato giù dalla torre con il Covid (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ve le ricordate ancora le partite al pub? E la gente con cui le guardavate, quella ve la ricordate? Li sentite ancora o la soppressione dello spazio di aggregazione dovuta alle restrizioni pandemiche ha cancellato anche loro dalle vostre vite? Li avete accantonati nel cassetto delle conoscenze pre Covid, tra i contatti di WhatsApp per i quali devi scorrere in fondo per ritrovare l’ultima conversazione? La pandemia non ha ridefinito solo il nostro modo di comunicare, ma anche i luoghi in cui lo facevamo e di conseguenze la cerchia di persone con le quali ci confrontavamo. L’ha ristretta, assottigliandola all’essenziale, lasciando in sacrificio le frequentazioni più leggere, confinate a determinati ambienti o attività, di cui c’eravamo circondati. Il tempo per l’altro si è ridotto, logorato da coprifuoco sempre più stringenti. In Quello che ci resta a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ve le ricordate ancora le partite al pub? E la gente con cui le guardavate, quella ve la ricordate? Li sentite ancora o la soppressione dello spazio di aggregazione dovuta alle restrizioni pandemiche ha cancellato anche loro dalle vostre vite? Li avete accantonati nel cassetto delle conoscenze pre, tra i contatti di WhatsApp per i quali devi scorrere in fondo per ritrovare l’ultima conversazione? La pandemia non ha ridefinito solo il nostro modo di comunicare, ma anche i luoghi in cui lo facevamo e di conseguenze la cerchia di persone con le quali ci confrontavamo. L’ha ristretta, assottigliandola all’essenziale, lasciando in sacrificio le frequentazioni più leggere, confinate a determinati ambienti o attività, di cui c’eravamo circondati. Il tempo per l’altro si è ridotto, logorato da coprifuoco sempre più stringenti. Inche ci resta a ...

“L’obiettivo strategico” è quello di dare all’Italia una “rete di ricerca e sviluppo” migliore di quella precedente, in grado anche di arrivare a produrre “un livello accettabile di vaccini e farmaci ...

Studenti e smartphone «precoce», ecco quali sono i rischi

Uno studio della Bicocca analizza performance scolastiche, relazioni sociali e amicali, benessere, dipendenza e pervasività di chi ha avuto un cellulare prima o dopo gli 11 anni. Le conclusioni? Occor ...

