L’Italia del calcio non è mai stata politicamente così potente

Steve Bannon, ex consigliere del presidente uscente Donald Trump, due anni fa disse: "L'Italia è il paese politicamente più importante al mondo". Questa frase torna d'attualità, se trasportata nel 2021 al sistema calcio. La crisi originata dalla pandemia, una gestione ancora da definire dei diritti televisivi, un movimento che ancora deve evolversi nella parte femminile e nei settori giovanili: nonostante tutto questo, il peso politico dell'Italia del pallone è incredibilmente forte. Innanzitutto, da un punto di vista riformistico, la Federazione Italiana è tra le più ricettive a varare novità. È stato così col VAR, dove la FIGC è stata in prima linea nell'introduzione immediata e oggi è uno strumento sempre più indispensabile. È così con il Processo Sportivo ...

