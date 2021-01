Sussidi Inps 2021: Naspi, cig e dis-coll, i nuovi importi (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’Inps ha reso noto con la circolare numero 7 del 21 gennaio scorso i valori di riferimento 2021 per il calcolo delle prestazioni previdenziali alla luce della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’aggiornamento ha effetto, dal 1º gennaio 2021, su alcuni dei principali Sussidi garantiti dall’Inps, primi fra tutti indennità di disoccupazione e ammortizzatori sociali. Vediamo quindi nel dettaglio le novità della circolare Inps e cosa cambia a livello economico per i lavoratori disoccupati o in Cassa integrazione. Leggi anche “Indennità Covid: come chiedere il riesame Inps della domanda respinta” Sussidi Inps 2021: indennità di disoccupazione ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ha reso noto con la circolare numero 7 del 21 gennaio scorso i valori di riferimentoper il calcolo delle prestazioni previdenziali alla luce della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’aggiornamento ha effetto, dal 1º gennaio, su alcuni dei principaligarantiti dall’, primi fra tutti indennità di disoccupazione e ammortizzatori sociali. Vediamo quindi nel dettaglio le novità della circolaree cosa cambia a livello economico per i lavoratori disoccupati o in Cassa integrazione. Leggi anche “Indennità Covid: come chiedere il riesamedella domanda respinta”: indennità di disoccupazione ...

NUORO. Nel personalissimo redditometro creativo elaborato da uno dei percettori (impropri) del reddito di cittadinanza, non era contemplata la dichiarazione relativa al possesso di una sessantina tra ...

Verifiche incrociate tra le banche dati per stanare furbetti e case fantasma

SASSARI. A quasi due anni dall’approvazione della legge, c’è chi ancora ignora le regole. E non sa che ricevere il reddito di cittadinanza senza averne diritto, è un atto illecito con risvolti penali: ...

