Al via le consultazioni, dopo Camera e Senato oggi tocca ai partiti. Iv crea scompiglio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono cominciate ieri le consultazioni, dopo l’incontro con i presidenti delle due Camere oggi parola ai partiti. Italia Viva semina zizzania interna alla maggioranza Il presidente della Camera Roberto Fico (GettyImages)Ieri il Presidente della Repubblica si è confrontato con i Presidenti di Camera e Senato, chissà se l’incontro con Fico sia stato denso di contenuti. il nome del Presidente grillino è da qualche giorno tra i papabili successori di Giuseppe Conte. Intanto al Quirinale oggi sono attesi i dem. Ieri Zingaretti ha convocato la segreteria del Partito Democratico, e ha ribato la linea che porterà oggi da Mattarella: unico nome Giuseppe Conte. In una battaglia che politicamente assume dei contorni quasi ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono cominciate ieri lel’incontro con i presidenti delle due Camereparola ai. Italia Viva semina zizzania interna alla maggioranza Il presidente dellaRoberto Fico (GettyImages)Ieri il Presidente della Repubblica si è confrontato con i Presidenti di, chissà se l’incontro con Fico sia stato denso di contenuti. il nome del Presidente grillino è da qualche giorno tra i papabili successori di Giuseppe Conte. Intanto al Quirinalesono attesi i dem. Ieri Zingaretti ha convocato la segreteria del Partito Democratico, e ha ribato la linea che porteràda Mattarella: unico nome Giuseppe Conte. In una battaglia che politicamente assume dei contorni quasi ...

