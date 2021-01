La Nuova 500 riscrive un futuro sostenibile con Leonardo DiCaprio

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un po’ come nel film Ritorno al Futuro interpretato da Michael J. Fox nel 1985, così oggi ci troviamo a un bivio, un incrocio tra due futuri. Uno che ripete gli errori del passato, e uno che dobbiamo ancora scrivere insieme. Ecco la via mostrata da Leonardo DiCaprio per il lancio della Nuova 500, il primo modello full electric di FCA.