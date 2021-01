Juventus-Scamacca, domani vertice con il Sassuolo: si cerca l’intesa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ore decisive per il mercato della Juventus, i bianconeri stanno cercando l’accordo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, profilo che convince per caratteristiche e per prospettiva futura. Stando a quanto riportato da Rai Sport, nella giornata di domani i bianconeri incontreranno i dirigenti del club neroverde per sbloccare la trattativa e cercare di portare il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ore decisive per il mercato della, i bianconeri stannondo l’accordo con ilper Gianluca, profilo che convince per caratteristiche e per prospettiva futura. Stando a quanto riportato da Rai Sport, nella giornata dii bianconeri incontreranno i dirigenti del club neroverde per sbloccare la trattativa ere di portare il L'articolo

RaiSport : ? Ore decisive per #Scamacca alla #Juve Gli ultimi aggiornamenti sul #calciomercato?? - marcoconterio : ?????? La #Juventus ha deciso di accelerare i tempi per Gianluca Scamacca del #Sassuolo. Domani possibile incontro r… - junews24com : Abascal legato al calciomercato Juve: ha allenato l'obiettivo per l'attacco - - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ? Ore decisive per #Scamacca alla #Juve Gli ultimi aggiornamenti sul #calciomercato?? - scuroscuroscuro : RT @HoudiniJuventus: La pista #Scamacca è lì ferma. Si stanno facendo valutazioni, ne vale la pena secondo voi fare questo investimento? D… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Scamacca Calciomercato Juventus, ultimo assalto per Scamacca: Tolisso e Pau Torres per l’estate Sport Fanpage M’Baye Niang piace in Serie A: torna subito a gennaio?

M'Baye Niang potrebbe tornare in Serie A: si lavora per un possibile approdo del calciatore ex Milan a gennaio.

Juventus-Scamacca, domani vertice con il Sassuolo: si cerca l’intesa

Ore decisive per il mercato della Juventus, i bianconeri stanno cercando l'accordo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, profilo che convince per Prossime ore decisive per il trasferimento del centra ...

M'Baye Niang potrebbe tornare in Serie A: si lavora per un possibile approdo del calciatore ex Milan a gennaio.Ore decisive per il mercato della Juventus, i bianconeri stanno cercando l'accordo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, profilo che convince per Prossime ore decisive per il trasferimento del centra ...