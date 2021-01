Amici, parla un’ex insegnante: “lo show è totalmente cambiato” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ogni anno il talent show Amici vede sempre qualche vecchia fiamma tornare a parlare della sua esperienza e oggi è stata la volta di Maura Paparo, amatissima ex insegnante della scuola artistica più famosa d’Italia. In una lunga intervista a Visto, Maura Paparo avrebbe ripercorso gli anni passati nella scuola artistica fondata da Maria De Filippi. Dieci anni, avrebbe detto la coreografa, fondamentali per la sua carriera artistica: L’esperienza ad Amici è stata travolgente. Posso dirle che, dal mio punto di vista, insegnare in una sala prove o in quella scuola era la stessa cosa. La telecamera dietro lo specchio per me non c’era, facevo solo il mio lavoro. La prima volta che mi hanno messo dietro a un banco per fare gli esami, confesso che tremavo e sudavo, pur cercando di mantenere una calma ... Leggi su trendit (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ogni anno il talentvede sempre qualche vecchia fiamma tornare are della sua esperienza e oggi è stata la volta di Maura Paparo, amatissima exdella scuola artistica più famosa d’Italia. In una lunga intervista a Visto, Maura Paparo avrebbe ripercorso gli anni passati nella scuola artistica fondata da Maria De Filippi. Dieci anni, avrebbe detto la coreografa, fondamentali per la sua carriera artistica: L’esperienza adè stata travolgente. Posso dirle che, dal mio punto di vista, insegnare in una sala prove o in quella scuola era la stessa cosa. La telecamera dietro lo specchio per me non c’era, facevo solo il mio lavoro. La prima volta che mi hanno messo dietro a un banco per fare gli esami, confesso che tremavo e sudavo, pur cercando di mantenere una calma ...

