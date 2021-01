Samsung Galaxy Watch 3 e Galaxy Watch Active 2 | pressione arteriosa ed ECG anche in Italia

(Di martedì 26 gennaio 2021)ha annunciato il supporto a ECG e rilevamento dellasu3 e2 in 31 Paesi,compresa. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

tindarobatta : Alla seerie XCover di Samsung appartengono gli smartphone detti rugged, in grado di resistere a urti e sollecitazio… - MasterTechblog : Samsung acaba de revelar otra arma secreta del Galaxy S21 Ultra - SamMobile - TechNewsHQ : Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max Camera Comparison - TuttoAndroid : I nuovi display OLED sono incredibili, già da quello del Samsung Galaxy S21 Ultra - iosonalex : RT @gardaland: Se ti abboni entro il 25 aprile avrai 5€ di sconto sul tuo abbonamento e parteciperai al concorso Gardaland Top Experience,… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

HDblog

Samsung Galaxy S21 Ultra monta un pannello OLED a basso consumo, mentre l'azienda Trinamix svela un innovativo sistema di sblocco facciale ...Samsung. Smartphone Naturalmente, è quasi inutile dire che questi prezzi non devono essere considerati definitivi, fino a quando non saranno confermati da Samsung. Sebbene la compagnia non abbia ancor ...