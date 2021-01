Lazio, ecco Musacchio: la moglie chirurgo e le botte con Marcelino (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA - Il nuovo difensore della Lazio, con tutta probabilità, si chiamerà Mateo Musacchio. La trattativa sembra in dirittura d'arrivo. Argentino con origini italiane, 30 anni, arriva dal Milan con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA - Il nuovo difensore della, con tutta probabilità, si chiamerà Mateo. La trattativa sembra in dirittura d'arrivo. Argentino con origini italiane, 30 anni, arriva dal Milan con ...

poliziadistato : Roma #truffeanziani Poliziotti @QuesturaDiRoma e @_Carabinieri_ arrestano 7 persone per aver estorto denaro a pers… - LegaSalvini : #LOMBARDIA, #MORELLI: 'DA CONTE E SPERANZA DISINFORMAZIONE' Alessandro Morelli: 'Conte e Speranza cercano di evita… - ALDOHANS6 : RT @RadioSavana: Dopo i banchi a rotelle sui tetti in Toscana, ecco quelli accatastati nel Lazio, 400 milioni per queste idiozie buttati ne… - laziolibera : Lazio, ecco Musacchio: la moglie chirurgo e le botte con Marcelino - sportli26181512 : #Lazio, ecco Musacchio: la moglie chirurgo e le botte con Marcelino: Il rinforzo per la difesa della #Lazio arriva… -