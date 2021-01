Fasce di rischio: quali regioni potrebbero cambiare colore da domenica? (Di martedì 26 gennaio 2021) Fasce di rischio: dalla prossima domenica diverse regioni potrebbero cambiare colore. Cresce l’attesa per i dati del monitoraggio di venerdì 29 gennaio che fotograferà l’andamento dell’epidemia dal 18 gennaio in poi. Segui Termometro Politico su Google News Fasce di rischio: i “colori” allo stato attuale Fasce di rischio – Allo stato attuale sono 14 le regioni in zona arancione: si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta a cui si devono aggiungere gli ultimi arrivi di Sardegna e Lombardia (dopo una settimana passata in zona rossa per errore). In zona gialla si trovano ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 26 gennaio 2021)di: dalla prossimadiverse. Cresce l’attesa per i dati del monitoraggio di venerdì 29 gennaio che fotograferà l’andamento dell’epidemia dal 18 gennaio in poi. Segui Termometro Politico su Google Newsdi: i “colori” allo stato attualedi– Allo stato attuale sono 14 lein zona arancione: si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta a cui si devono aggiungere gli ultimi arrivi di Sardegna e Lombardia (dopo una settimana passata in zona rossa per errore). In zona gialla si trovano ...

