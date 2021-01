Biathlon, Dorothea Wierer è l’ottava miglior tiratrice della Coppa del Mondo! Le statistiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Biathlon ha visto andare in scena sette tappe della Coppa del Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, due in Austria, ad Hochfilzen, due in Germania, ad Oberhof, e l’ultima in Italia, ad Anterselva. Nelle gare fin qui disputate sono state sei le italiane protagoniste tra le donne: Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Irene Lardschneider, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Nicole Gontier. Tra le migliori quindici tiratrici del circuito maggiore vi è una sola azzurra, ovvero Dorothea Wierer, che si attesta all’ottavo posto con il 90%. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro delle migliori tiratrici al termine della settima tappa della stagione 2020-2021, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilha visto andare in scena sette tappedel Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, due in Austria, ad Hochfilzen, due in Germania, ad Oberhof, e l’ultima in Italia, ad Anterselva. Nelle gare fin qui disputate sono state sei le italiane protagoniste tra le donne:, Federica Sanfilippo, Irene Lardschneider, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Nicole Gontier. Tra lei quindici tiratrici del circuito maggiore vi è una sola azzurra, ovvero, che si attesta all’ottavo posto con il 90%. Di seguito tutte lee le percentuali al tiro dellei tiratrici al terminesettima tappastagione 2020-2021, ...

sportli26181512 : Biathlon, staffetta femminile Anterselva: l'Italia di Wierer chiude 4^. Vince la Russia: L'Italia di Dorothea Wiere… - ansacalciosport : Biathlon: Cdm; Simon vince mass start ad Anterselva. Niente da fare per la beniamina locale Dorothea Wierer | #ANSA - OA_Sport : #BIATHLON Wierer si rammarica per i due errori nella seconda serie a terra e guarda a quel che sarà... - wonderDorofan : RT @FondoItalia: Biathlon, Dorothea Wierer: 'Non mi aspettavo i due errori a terra, da li è stata una gara in salita' - AnsaTrentinoAA : Biathlon: Cdm; Simon vince mass start ad Anterselva. Niente da fare per la beniamina locale Dorothea Wierer |#ANSA -