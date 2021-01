Ranking Atp aggiornato al 25 gennaio 2021: Djokovic sempre più vicino al record di Federer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 25 gennaio 2021. In vista degli Australian Open che si disputeranno dall’8 febbraio, Novak Djokovic è sempre al comando con i suoi 12.030 punti: settimana numero 305 in vetta per il serbo, distante ora solo cinque settimane dal record di Roger Federer (310). A seguire troviamo, quindi, lo spagnolo Rafael Nadal, l’austriaco Dominic Thiem, il russo Daniil Medvedev, l’elvetico Federer (assente negli Australian Open), il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Andrey Rublev, l’argentino Diego Schwartzman e infine il nostro Matteo Berrettini. IL Ranking ATP aggiornato Djokovic 12030 Nadal 9850 Thiem 9125 Medvedev 8470 Federer 6630 Tsitsipas ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) IlAtpa lunedì 25. In vista degli Australian Open che si disputeranno dall’8 febbraio, Novakal comando con i suoi 12.030 punti: settimana numero 305 in vetta per il serbo, distante ora solo cinque settimane daldi Roger(310). A seguire troviamo, quindi, lo spagnolo Rafael Nadal, l’austriaco Dominic Thiem, il russo Daniil Medvedev, l’elvetico(assente negli Australian Open), il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Andrey Rublev, l’argentino Diego Schwartzman e infine il nostro Matteo Berrettini. ILATP12030 Nadal 9850 Thiem 9125 Medvedev 84706630 Tsitsipas ...

sportface2016 : #Tennis Ranking Atp aggiornato al 25 gennaio 2021: settimana numero 305 in vetta per #Djokovic, vicino il record… - LolloCarini00 : - riviera24 : Ranking Atp, il sanremese Gianluca Mager torna in top 100 - stetone91 : RT @federtennis: Dopo i primi tornei del 2021, tornano 8 gli azzurri in top 100! Gli italiani nel ranking ATP ?? - Core11064017 : RT @WeAreTennisITA: Aryna Sabalenka è da oggi la numero 7 del ranking WTA, che rimane invariato nelle prime sei posizioni. La bielorussa p… -