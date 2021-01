Governo, Giuseppe Conte verso le dimissioni: oggi potrebbe salire al Quirinale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte, nella giornata di oggi, potrebbe recarsi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rimettere il suo secondo mandato nelle mani del capo dello Stato. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza. Nelle ultime ore il presidente del Consiglio ha preso coscienza di come non ci fossero i numeri in Senato dove mercoledì è prevista la votazione sul ministro Alfonso Bonafede. Forte, fortissimo, il pressing del Pd su Conte: dimettersi per cercare di tornare in sella con il Conte ter e allargare la squadra di maggioranza, senza escludere del tutto la possibilità che il rapporto con Matteo Renzi e Italia Viva si possa ricucire. Sono ore cruciali per il futuro del Governo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il premier, nella giornata direcarsi aldal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rimettere il suo secondo mandato nelle mani del capo dello Stato. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza. Nelle ultime ore il presidente del Consiglio ha preso coscienza di come non ci fossero i numeri in Senato dove mercoledì è prevista la votazione sul ministro Alfonso Bonafede. Forte, fortissimo, il pressing del Pd su: dimettersi per cercare di tornare in sella con ilter e allargare la squadra di maggioranza, senza escludere del tutto la possibilità che il rapporto con Matteo Renzi e Italia Viva si possa ricucire. Sono ore cruciali per il futuro del. SportFace.

