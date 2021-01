Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 08:45 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2021 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio APRIAMO COL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO DOVE, PER LAVORI, PERMANGONO CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, CAUSA CONDIZIONI AVVERSE, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021)DEL 22 GENNAIOORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAPRIAMO COL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO DOVE, PER LAVORI, PERMANGONO CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, CAUSA CONDIZIONI AVVERSE, ...

