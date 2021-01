Roma, la piazza di spaccio? Ora i clan la danno in affitto per 2500 euro a settimana (Di venerdì 22 gennaio 2021) Piazze di spaccio in affitto ed un insospettabile a guardia della droga. Anzi, incensurato, con problemi economici, ex dipendente di una società di servizi con appalti al tribunale. Ecco l'identikit ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Piazze diined un insospettabile a guardia della droga. Anzi, incensurato, con problemi economici, ex dipendente di una società di servizi con appalti al tribunale. Ecco l'identikit ...

repubblica : Roma, morto clochard a Piazza San Pietro: è il decimo decesso in 3 mesi - Toni03890305 : RT @GiancarloDeRisi: Immigrati fuori controllo a Piazza Vittorio in centro a Roma. Arriva una troupe per riprenderli e l'accolgono a bottig… - RenzoTramaglin6 : RT @UomoMedievale1: Roma, Piazza del Cinquecento...lo #Medioevo avanza, cedete lo passo - Iknowitsover70 : RT @UomoMedievale1: Roma, Piazza del Cinquecento...lo #Medioevo avanza, cedete lo passo - FarmaciaGiberti : Farmacie di turno in provincia - Venerdì 22 Gennaio 2021: Farmacia Botti, Brembio Via Gramsci, 13 - 0377-988057 - c… -