La mostra “Naked” arriva in Giappone, una diversa percezione della disabilità (Di venerdì 22 gennaio 2021) Naked, in inglese nudo, è un termine molto utilizzato in rete, diffuso anche nel mondo del motociclismo per indicare le moto liberate di tutti quegli accessori tanto belli quanto inutili. Ma “Naked. La disabilita’ senza aggettivi” è anche il nome della mostra ideata e organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico da questa settimana arrivata in Giappone. Da poco ha preso il via a Yakage Town il tour Giapponese della mostra, promossa dal Cip e realizzata dal maestro di fotografia Oliviero Toscani. Il progetto culturale è nato da un’intuizione del presidente Luca Pancalli, con l’obiettivo di diffondere una diversa percezione della disabilità attraverso la raffigurazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021), in inglese nudo, è un termine molto utilizzato in rete, diffuso anche nel mondo del motociclismo per indicare le moto liberate di tutti quegli accessori tanto belli quanto inutili. Ma “. La disabilita’ senza aggettivi” è anche il nomeideata e organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico da questa settimanata in. Da poco ha preso il via a Yakage Town il tourse, promossa dal Cip e realizzata dal maestro di fotografia Oliviero Toscani. Il progetto culturale è nato da un’intuizione del presidente Luca Pancalli, con l’obiettivo di diffondere unaattraverso la raffigurazione ...

La mostra fotografica “Naked. La disabilità senza aggettivi” approda in Giappone

Arriva nel Paese delle prossime Paralimpiadi la mostra itinerante con le fotografie degli atleti azzurri paralimpici. Tra di essi Simone Barlaam e Andreea Mogos ...

