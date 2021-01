Il Covid ha stravolto i rapporti istituzionali E non in meglio

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ormai quasi un anno fa, la pandemia è arrivata come uno tsunami a sconvolgere le vite e le abitudini di molti di noi. E la politica non ha fatto eccezione: negli ultimi mesi a cambiare volto sono state le relazionia più livelli. Quali sono state le maggiori criticità che la pandemia ha evidenziato nel rapporto tra le istituzioni? "Sicuramente il primo punto critico è la marginalizzazione del Parlamento, che è stata esplicitata oltre ogni limite", spiega a Panorama.it Fabio Bistoncini, fondatore e presidente di FB&Associati, società di consulenza specializzata in relazioni, advocacy e lobbying. "Che il parlamento fosse marginale è evidente da più di 20 anni, ma non è mai stato così messo da parte". L'altro grande fenomeno emerso negli ultimi mesi è stato l'accentramento dei processi decisionali nelle mani del presidente ...