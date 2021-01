Lazio-Parma, le formazioni ufficiali (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ultimo ottavo di finale in programma per la Coppa Italia è la sfida tra Lazio e Parma. La vincente sfiderà l’Atalanta. Queste le formazioni ufficiali: Lazio (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic-Savic, Fares; Muriqi, A. Pereira. Parma (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Kurtic, Ricci; Dezi, Cyprien, Sohm; Mihaila, Brunetta, Sprocati. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ultimo ottavo di finale in programma per la Coppa Italia è la sfida tra. La vincente sfiderà l’Atalanta. Queste le(3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic-Savic, Fares; Muriqi, A. Pereira.(4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Kurtic, Ricci; Dezi, Cyprien, Sohm; Mihaila, Brunetta, Sprocati. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

