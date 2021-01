Highlights e gol Roma-Spezia 2-4 dts: Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli Highlights con le azioni salienti di Roma-Spezia, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-21. All’Olimpico lo Spezia accede ai quarti di finale battendo i giallorossi con un clamoroso poker. Una partita condizionata dalle due espulsioni di Mancini e Pau Lopez, entrambe nei tempi supplementari, e da un sesto cambio applicato da Fonseca che di fatto ha falsato la partita. TABELLINO E PAGELLE Roma-Spezia 2-4 DTS PARTITA PERSA A TAVOLINO DALLA Roma: IL REGOLAMENTO CHE ERRORE CON IL SESTO CAMBIO: L’IRONIA SUI SOCIAL LE PAROLE DI FONSECA NEL POST PARTITA LE PAROLE DI ItaliaNO NEL POST PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Glicon le azioni salienti di, match valevole per gli ottavi di finale della-21. All’Olimpico loaccede ai quarti di finale battendo i giallorossi con un clamoroso poker. Una partita condizionata dalle due espulsioni di Mancini e Pau Lopez, entrambe nei tempi supplementari, e da un sesto cambio applicato da Fonseca che di fatto ha falsato la partita. TABELLINO E PAGELLE2-4 DTS PARTITA PERSA A TAVOLINO DALLA: IL REGOLAMENTO CHE ERRORE CON IL SESTO CAMBIO: L’IRONIA SUI SOCIAL LE PAROLE DI FONSECA NEL POST PARTITA LE PAROLE DINO NEL POST PARTITA SportFace.

