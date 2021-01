Russia e Bielorussia, perché l’alleanza è sempre più difficile. Scrive Valori (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel lontano 1991, mentre la crisi del sistema sovietico portava alla disgregazione di quella galassia di nazioni che, sotto la sigla dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresentava la seconda potenza mondiale sotto il profilo politico, militare ed economico, per frenare la spinta centrifuga innescata dalla dichiarazione d’indipendenza dell’Ucraina del primo dicembre di quell’anno, la Russia promosse e ottenne la costituzione della “Comunità degli Stati Indipendenti” (Csi). L’8 dicembre ’91 aderirono alla Csi tutte le ex repubbliche sovietiche, con l’eccezione dell’ormai indipendente Ucraina e degli Stati Baltici, questi ultimi assorbiti nell’Urss nel settembre 1939 grazie al patto Molotov-Ribbentrop e che da allora si erano sempre considerati “occupati” militarmente dai sovietici. Oggi la Comunità degli Stati Indipendenti, dopo la ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel lontano 1991, mentre la crisi del sistema sovietico portava alla disgregazione di quella galassia di nazioni che, sotto la sigla dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresentava la seconda potenza mondiale sotto il profilo politico, militare ed economico, per frenare la spinta centrifuga innescata dalla dichiarazione d’indipendenza dell’Ucraina del primo dicembre di quell’anno, lapromosse e ottenne la costituzione della “Comunità degli Stati Indipendenti” (Csi). L’8 dicembre ’91 aderirono alla Csi tutte le ex repubbliche sovietiche, con l’eccezione dell’ormai indipendente Ucraina e degli Stati Baltici, questi ultimi assorbiti nell’Urss nel settembre 1939 grazie al patto Molotov-Ribbentrop e che da allora si eranoconsiderati “occupati” militarmente dai sovietici. Oggi la Comunità degli Stati Indipendenti, dopo la ...

Minsk, 18 gen 14:36 - (Agenzia Nova) - Alla fine del 2020 il prodotto interno lordo della Bielorussia è diminuito dello 0,9 per cento. È quanto affermato dal comitato statistico nazionale (Belstat).

Russia e Bielorussia, un’alleanza sempre piu’ difficile

Nel lontano 1991, mentre la crisi del sistema sovietico portava alla disgregazione di quella galassia di nazioni che, sotto la sigla dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresentava l ...

