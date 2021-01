Trofeo Triveneto | a Variano di Basiliano Lucia Bramati vince fra le juniores

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il diciottesimo compleanno è un traguardo fondamentale per ogni adolescente che, assieme alla maggior età, consegna diritti e responsabilità. Per questi motivi è fondamentale poter festeggiare questo giorno al fianco dei propri cari e con un regalo all’altezza, come nel caso di. La giovane fuoriclasse di Canonica d’Adda si è infatti imposta fra lenel Gran Premio del Friuli Venezia Giulia, valido come quarta prova deldi ciclocross. La portacolori della Starcasinò CX Team ha tagliato il traguardo didiin solitaria anticipando di ventisette secondi Alice Papo (ASD DP66 Giant SPM) e di quarantasei Sophie Auer (A.S.V. St. Lorenzen Rad). Fra le open quarto posto amaro per la cenese Silvia Persico (Valcar-Travel ...