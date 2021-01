Trieste, usa la figlia di 17 mesi come scudo e le stringe collo e corpo: arrestato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Trieste, usa la figlia di 17 mesi come scudo e le stringe collo e corpo. L’uomo si è opposto alla notifica del provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, per pregressi e ripetuti atti di violenza domestica, e dopo un momento di tensione negli uffici dei servizi sociali ha usato la bambina come scudo scuotendola e stringendole corpo e collo perché venissero ascoltate le sue richieste. Ha usato la figlia di diciassette mesi, rischiando di farle seriamente del male, con la speranza di veder ascoltate le sue richieste. Arriva da Trieste la vicenda di un uomo, padre di due figli, che è stato poi ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021), usa ladi 17e le. L’uomo si è opposto alla notifica del provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, per pregressi e ripetuti atti di violenza domestica, e dopo un momento di tensione negli uffici dei servizi sociali ha usato la bambinascuotendola endoleperché venissero ascoltate le sue richieste. Ha usato ladi diciassette, rischiando di farle seriamente del male, con la speranza di veder ascoltate le sue richieste. Arriva dala vicenda di un uomo, padre di due figli, che è stato poi ...

Lucia05149332 : RT @fanpage: Usa la figlia di 17 mesi come scudo: arrestato - fanpage : Usa la figlia di 17 mesi come scudo: arrestato - marina101902 : @RICCARDOMORONI1 Ciao Riccardo , mia madre ha 83 anni a luglio , vive a Trieste, io a milano zona rossa . Lo stato… - NicolaRiccard10 : Studia a Berlino, poi alla Sorbonne, poi London School of Economics, poi PhD a Trieste, volontario nella guerra ci… - TRIESTE_news : Cose dell'altra Europa: V4-Usa, Ungheria-Romania, Serbia-Russia-Turchia, Kosovo-Usa - -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste usa Trieste, usa la figlia di 17 mesi come scudo e le stringe collo e corpo: arrestato Fanpage.it Gobetti: «Le foibe non furono genocidio. Basta ingerenze politiche»

«I fatti sono stati strumentalizzati» TRIESTE L’intento è esplicito sin ... Lei afferma che “le foibe sono sempre state usate come luogo di sepoltura, non come strumento di esecuzione”.

Austria prolunga il lockdown al 7 febbraio, obbligo Ffp2

(ANSA) - TRIESTE, 18 GEN - L'Austria prolunga il lockdown nazionale fino al 7 febbraio, a causa della cosiddetta variante inglese del coronavirus, e inasprisce alcune misure. Lo ha annunciato ieri il ...

«I fatti sono stati strumentalizzati» TRIESTE L’intento è esplicito sin ... Lei afferma che “le foibe sono sempre state usate come luogo di sepoltura, non come strumento di esecuzione”.(ANSA) - TRIESTE, 18 GEN - L'Austria prolunga il lockdown nazionale fino al 7 febbraio, a causa della cosiddetta variante inglese del coronavirus, e inasprisce alcune misure. Lo ha annunciato ieri il ...