Crisi governo | Mattioli Confindustria Servizi Hcfs | Serve stabilità per dare risposte a imprese

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non entro nel merito della vicenda politica. La mia preoccupazione, come presidente di Anip Confindustria e Confindustria Servizi Hcfs, è che in questo momento c'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di dare alle aziende delle certezze. Stiamo attraversando un momento molto difficile e complicato e noi siamo un settore labor intensive, ad alta intensità di manodopera, e che è molto esposto nella quotidianità del Paese. E che quindi non può stare appresso ai riti e alle questioni legate alla politica che francamente mi appassionano e ci appassionano poco. A noi interessa avere delle risposte, risposte urgenti, non più derogabili". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Lorenzo Mattioli, presidente di Anip Confindustria e Confindustria Servizi Hcfs.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera, non ha parlato solo della crisi di governo, dell'emergenza coronavirus e del Recovery Fund. Ha anche toccato il tema degli Stati ...

Crisi per chiarezza non per consenso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - "Noi siamo pienamente consapevoli del significato e del valore della nostra scelta, una scelta proporzionale al ...

