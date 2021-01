Affari Tuoi. Melissa Satta, la frecciata in diretta all’ex marito Boateng. Carlo Conti reagisce così (Di domenica 17 gennaio 2021) Affari Tuoi. Melissa Satta, la frecciatina in diretta all’ex marito Boateng. Carlo Conti reagisce così. Stasera, in onda su Rai1, il programma dedicato ai futuri sposi condotto da Carlo Conti. Tra gli ospiti vip presenti, Melissa Satta. Salutando i fidanzati concorrenti, l’ex velina spiazza tutti e rivolgendosi a Carlo Conti afferma: «Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto…». Melissa Satta, infatti, si è appena separata dal marito Kevin-Prince Boateng. Carlo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021), la frecciatina in. Stasera, in onda su Rai1, il programma dedicato ai futuri sposi condotto da. Tra gli ospiti vip presenti,. Salutando i fidanzati concorrenti, l’ex velina spiazza tutti e rivolgendosi aafferma: «Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto…»., infatti, si è appena separata dalKevin-Prince...

fabriziodomini5 : Affari Tuoi: Melissa Satta, la frecciata in diretta all'ex marito Boateng. Carlo Conti reagisce così - brucebe46329087 : @AIannamorelli sta andando in tutte le trasmissioni televisive...alla faccia di chi dice che non sta cercando visib… - valy_s : RT @G23Mld: @valy_s @BagueraDaniela @DottAngeloC @ILupobianco @Marfisa2 @cris_cersei @AndFranchini @mignoloeprof @livedisagree1 Mi risulta… - mignoloeprof : RT @G23Mld: @valy_s @BagueraDaniela @DottAngeloC @ILupobianco @Marfisa2 @cris_cersei @AndFranchini @mignoloeprof @livedisagree1 Mi risulta… - GiuseppeFilosa : @MediasetTgcom24 Lo devono decidere gli Italiani in che mani vogliono stare, tu fatti gli affari tuoi. -