Serie A, Platini: “Scudetto? Occhio al Milan, non si fermerà” (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Michel Platini, ex attaccante bianconero, ha commentato la sfida tra Juventus e Inter tirando in ballo anche il Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Michel, ex attaccante bianconero, ha commentato la sfida tra Juventus e Inter tirando in ballo anche ilPianeta

PianetaMilan : .@SerieA, #Platini: 'Scudetto? Occhio al @acmilan, non si fermerà' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Platini: 'Scudetto? Attenti al Milan. Fa sempre risultato': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Michel Platini… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #inter-juve, #Platini: 'Ronaldo n. 1 come lo ero io. #Altobelli era un rompiballe. Segnava tanto' - sportli26181512 : Le Roi: 'Ronaldo n. 1 come lo ero io. Altobelli, che rompiballe...': Le Roi: 'Ronaldo n. 1 come lo ero io. Altobell… - Gazzetta_it : #inter-juve, #Platini: 'Ronaldo n. 1 come lo ero io. #Altobelli era un rompiballe. Segnava tanto' -