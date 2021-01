Governo: nota Cdm, ok a norma Sicilia su ripianamento disavanzo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha approvato un decreto legislativo che introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli". E' quanto si apprende dalla nota diramata a seguito del Consiglio dei ministri. "Ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci - si legge - le nuove norme stabiliscono che le quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018 della Regione potranno essere ripianate in dieci esercizi e che, per far fronte agli effetti negativi derivanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha approvato un decreto legislativo che introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regionena in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli". E' quanto si apprende dalladiramata a seguito del Consiglio dei ministri. "Ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci - si legge - le nuove norme stabiliscono che le quote dinon recuperate relative al rendiconto 2018 della Regione potranno essere ripianate in dieci esercizi e che, per far fronte agli effetti negativi derivanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo nota Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Coronavirus: nota Cdm, ok a scostamento per 32 mld, tutele per lavoro, impresa, sanità

Governo Conte ter con esuli renziani, Pd e M5S: basta con Italia Viva

Alla buvette del Senato Vito Crimi guarda perplesso sul cellulare di Gianluca Castaldi i balletti trash dell’ex senatore Antonio Razzi, incontrasto capofila di quella genia ...

