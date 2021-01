Conte al Quirinale da Mattarella | Chiarimento politico in Parlamento

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppeè salito alper un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio. Secondo quanto si apprende, si tratta dell’aggiornamento della situazione politica. Il capo dello Stato ha firmato la lettera di dimissioni di Teresa Bellanova (Agricoltura) ed Elena Bonetti (Famiglia):assume l’interim del Ministero delle Politiche agricole. In una nota delsi legge che“ha rappresentato la volontà di promuovere inl’indispensabilemediante comunicazioni da rendere alla Camere”. Volontà di cui“ha preso atto”. Un secondo incontro, dopo quello in cui ieri il capo dello Stato ha esortato il premier e le ...

