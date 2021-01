Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 17:45 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Viabilità 13 GENNAIO 2021 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RIMOSSO ALTEZZA SPINACETO AL MONETO CIRCOLazioNE REGOLARE IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E CASILINA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI ALTEZZA USCITA TIBURTINA SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO E SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA VERSO IL RACCORDO TUTTO IN USCITA DAL CENTRO SULLA Roma FIUMICINO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PER L’INSTALLazioNE DEL NUOVO SPARTITRAFFICO CENTRALE ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA AL MOMENTO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 17.35 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RIMOSSO ALTEZZA SPINACETO AL MONETO CIRCONE REGOLARE IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITEFIUMICINO E CASILINA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI ALTEZZA USCITA TIBURTINA SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO E SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA VERSO IL RACCORDO TUTTO IN USCITA DAL CENTRO SULLAFIUMICINO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PER L’INSTALNE DEL NUOVO SPARTITRAFFICO CENTRALE ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA AL MOMENTO ...

