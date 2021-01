Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN FASE DI NORMALIZZAZIONE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. PER INCIDENTE, SEMPRECHIUSA VIA DELLA GIUSTINIANA NEL TRATTO PRIMA PORTA CASSIA BIS; ATTENZIO0NE ALLE DEVIAZIONI DEI BUS. CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATO IL TRAFFICO DELLA LINEA DIRETTISSIMA AVFIRENZE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO FERMO IN PROSSIMITÀ DI SETTEBAGNI; RITARDI FINO A 40 MINUTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA FL1 ORTEFIUMICINOAEROPORTO DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DI ASTRAL TORNA ...