Kim Kardashian, addio a Kanye West: lei si mostra su Instagram senza fede (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West sembra giunto al capolinea da parecchio tempo, anche se solo recentemente la notizia ha iniziato a circolare. A mettere un punto alle speculazioni ci ha pensato proprio Kim, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che non lascia troppo spazio a dubbi e interpretazioni. La socialite e imprenditrice ha postato un’immagine per promuovere la sua linea di intimo Skims che la vede in posa su un tappeto, ma il dettaglio che salta subito all’occhio è l’assenza della fede al dito. In collant e underwear color carne, in uno dei due scatti la reality star di A spasso con i Kardashian appoggia il mento sulla mano sinistra, mostrando l’anulare sinistro completamente spoglio dell’anello nuziale. Un ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il matrimonio tra Kimsembra giunto al capolinea da parecchio tempo, anche se solo recentemente la notizia ha iniziato a circolare. A mettere un punto alle speculazioni ci ha pensato proprio Kim, che sul suo profiloha pubblicato una foto che non lascia troppo spazio a dubbi e interpretazioni. La socialite e imprenditrice ha postato un’immagine per promuovere la sua linea di intimo Skims che la vede in posa su un tappeto, ma il dettaglio che salta subito all’occhio è l’asdellaal dito. In collant e underwear color carne, in uno dei due scatti la reality star di A spasso con iappoggia il mento sulla mano sinistra,ndo l’anulare sinistro completamente spoglio dell’anello nuziale. Un ...

