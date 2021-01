**Recovery: Boschi, 'passi avanti ma insufficienti, siamo ancora a titoli'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Sul Recovery plan "sono stati fatti passi avanti, ma non sono ancora sufficienti", ad esempio "sulla semplificazione", ma "anche sulla sanità, sono stati aumentati i fondi ma non sono sufficienti". Sul Recovery plan "al momento siamo ancora ai titoli, bisogna vedere quello che poi ci sarà dentro". Così la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi, ospite di 'Porta a Porta'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Sul Recovery plan "sono stati fatti, ma non sonosufficienti", ad esempio "sulla semplificazione", ma "anche sulla sanità, sono stati aumentati i fondi ma non sono sufficienti". Sul Recovery plan "al momentoai, bisogna vedere quello che poi ci sarà dentro". Così la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena, ospite di 'Porta a Porta'.

