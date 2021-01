Meteo mercoledì 13 gennaio: ecco le previsioni a Roma e nel Lazio (Di martedì 12 gennaio 2021) Meteo mercoledì 13 gennaio 2021. ecco le previsioni a Roma e nel Lazio. Roma Giornata con tempo stabile su tutto il territorio; al mattino i cieli saranno poco nuvolosi, mentre al pomeriggio si attendono ampi spazi di sereno. Qualche nube in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +1°C e +10°C. Lazio Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio e sole prevalente nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi. AL NORD Sole prevalente al mattino sulle regioni settentrionali d’Italia eccetto sulle Alpi di confine con deboli nevicate fino a quote basse. Al pomeriggio tempo asciutto e in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021)132021.lee nelGiornata con tempo stabile su tutto il territorio; al mattino i cieli saranno poco nuvolosi, mentre al pomeriggio si attendono ampi spazi di sereno. Qualche nube in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio e sole prevalente nelle ore pomeridiane sulla costa e sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi. AL NORD Sole prevalente al mattino sulle regioni settentrionali d’Italia eccetto sulle Alpi di confine con deboli nevicate fino a quote basse. Al pomeriggio tempo asciutto e in ...

