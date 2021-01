Basilio Pompei, vaccinato a 103 anni: nato nell’anno della spagnola (Di martedì 12 gennaio 2021) La storia di , l’anziano è stato insultato sui social. (screenshot video)Basilio Pompei, 103 anni, nato a Pontassieve, vicino a Firenze, quando la prima guerra mondiale stava per finire e il mondo ne stava per intraprendere un’altra, quella contro la spagnola. Il ‘nonnino’ è stato vaccinato nella Rsa Villa San Biagio a Dicomano, nel Mugello e si è trovato per questo al centro delle polemiche. Frasi davvero sconcertanti, quelle che fortunatamente non ha letto sui social, ma che probabilmente gli sono state riferite. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19 Italia: primo caso a novembre 2019, una donna di 25 anni Chi è Basilio Pompei, simbolo della lotta al Coronavirus Qualcuno ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) La storia di , l’anziano è stato insultato sui social. (screenshot video), 103a Pontassieve, vicino a Firenze, quando la prima guerra mondiale stava per finire e il mondo ne stava per intraprendere un’altra, quella contro la. Il ‘nonnino’ è statonella Rsa Villa San Biagio a Dicomano, nel Mugello e si è trovato per questo al centro delle polemiche. Frasi davvero sconcertanti, quelle che fortunatamente non ha letto sui social, ma che probabilmente gli sono state riferite. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19 Italia: primo caso a novembre 2019, una donna di 25Chi è, simbololotta al Coronavirus Qualcuno ...

La storia di Basilio Pompei, vaccinato a 103 anni: nato nell'anno della spagnola, l'anziano è stato insultato sui social.

