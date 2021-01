Open Arms, anche il comune di Palermo si costituirà parte civile nel processo contro Salvini: l’annuncio del sindaco Orlando (Di domenica 10 gennaio 2021) anche il comune di Palermo si costituirà parte civile nell’udienza preliminare in corso nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda della Open Arms. Lo ha annunciato il sindaco della città Leoluca Orlando, che ha dato disposizioni ai suoi uffici per presentare la richiesta. Se venisse accolta dal giudice Lorenzo Jannelli, le parti civili nel procedimento salirebbero a 19. Nell’udienza che si è svolta ieri a Palermo, infatti, sono già stati ammessi come parte civile diversi profughi trattenuti a bordo della nave nell’agosto 2019, il comandante, il capo della missione della Ong e alcune associazioni. L’ex ministro dell’Interno è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021)ildisinell’udienza preliminare in corso nei confronti del leader della Lega Matteoper la vicenda della. Lo ha annunciato ildella città Leoluca, che ha dato disposizioni ai suoi uffici per presentare la richiesta. Se venisse accolta dal giudice Lorenzo Jannelli, le parti civili nel procedimento salirebbero a 19. Nell’udienza che si è svolta ieri a, infatti, sono già stati ammessi comediversi profughi trattenuti a bordo della nave nell’agosto 2019, il comandante, il capo della missione della Ong e alcune associazioni. L’ex ministro dell’Interno è ...

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : OPEN ARMS: SOSTEGNO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI UNGHERESE A SALVINI - EDIZIONE STRAORDINARIA - LegaSalvini : ?? Il Comune di Palermo si costituisce parte civile contro Salvini per il processo Open Arms, assurdo! Forza Capita… - SARwatchMED : RT @Adnkronos: #OpenArms, processo: la difesa di #Salvini punto per punto - Esterin62237737 : RT @LegaSalvini: ?? Il Comune di Palermo si costituisce parte civile contro Salvini per il processo Open Arms, assurdo! Forza Capitano! #io… -