Napoli, Bakayoko: «Vittoria importante, dovevamo dare un segnale» (Di domenica 10 gennaio 2021) Tiemoué Bakayoko ha parlato al termine di Udinese-Napoli Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, ha parlato al termine della Vittoria per 2-1 contro l’Udinese; partita dove ha segnato il gol dei tre punti al 90?. «Abbiamo conquistato una Vittoria molto importante. Stiamo attraversando un momento difficile. dovevamo dare un segnale. Spero che adesso potremmo continuare a vincere. Dobbiamo prendere confidenza. Sono felice per il primo gol con la maglia del Napoli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tiemouéha parlato al termine di Udinese-Tiemoué, centrocampista del, ha parlato al termine dellaper 2-1 contro l’Udinese; partita dove ha segnato il gol dei tre punti al 90?. «Abbiamo conquistato unamolto. Stiamo attraversando un momento difficile.un. Spero che adesso potremmo continuare a vincere. Dobbiamo prendere confidenza. Sono felice per il primo gol con la maglia del». Leggi su Calcionews24.com

annatrieste : Tutti a dire che il Napoli ha problemi di interdizione. Be' non ci vuole la laurea in calciologia per capire che Fa… - pisto_gol : Udi-Nap 1:2 Il Napoli trova nel finale di partita il gol di Bakayoko che regala 3 punti d’oro: partita dominata dag… - Udinese_1896 : #UdineseNapoli 1-2 89' - Vantaggio del Napoli con Bakayoko #ForzaUdinese ???? - Salvato95551627 : RT @napolista: Bakayoko: “Una vittoria importante per tutti. Dovevamo dare un segnale” A Sky: “Spero che il Napoli continui a vincere. Dobb… - ildesk : Il mediano francese inzucca nel finale la palla del 2-1. Un gol liberatorio, al termine di una gara non priva di om… -