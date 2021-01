Juventus-Sassuolo | il gol di Cristiano Ronaldo | CR7 rimedia a un match di errori VIDEO

(Di domenica 10 gennaio 2021)firma il 3-1 dellacontro ilin quel dell’Allianz Stadium nelvalido per la diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Una boccata di ossigeno nei secondi finali per CR7, decisamente insufficiente questa sera a causa di tante occasioni mancate a tu per tu con Consigli. Tutto parte da un ancio perfetto dalla propria area di rigore da parte di Danilo: imbeccato il portoghese che arriva in area di rigore e in diagonale manda perfettamente alle spalle di Consigli. SportFace.

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - Dadi24Ali : RT @ActuFoot_: ?? But de Cristiano Ronaldo pour la Juve ! JUVENTUS 3-1 SASSUOLO - zazoomblog : Juventus-Sassuolo 3-1: gol di Danilo Defrel Ramsey e Ronaldo - #Juventus-Sassuolo #Danilo #Defrel -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sassuolo

La Juventus continua a vincere e si riavvicina a Roma e Inter ma il Sassuolo esce a testa alta dall’Allianz Stadium. Gli uomini di De Zerbi, in dieci per un tempo e privi di Berardi, cedono per 3-1 ...Nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A la Juventus batte il Sassuolo per 3-1. La gara si mette in discesa per i bianconeri con l’espulsione di Obiang per un’entrata pericolosa su Chie ...