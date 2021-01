Partite IVA, via alla dichiarazione precompilata per 2,3 milioni di italiani (Di sabato 9 gennaio 2021) Molte le novità di questo 2021 per un esercito sempre più folto di liberi professionisti e Partite IVA che potranno procedere a una dichiarazione precompilata Con il primo gennaio e… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Molte le novità di questo 2021 per un esercito sempre più folto di liberi professionisti eIVA che potranno procedere a unaCon il primo gennaio e… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

megliobarbari : RT @chiaraped: @borghi_claudio Questa invece è per me l'occasione per partire all'attacco. Non di vergognarsi (non parlo di lei) di essere… - UomoMaskerinato : Gli. Italiani si dividono in pensionati, dipendenti statali, lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori a tempo d… - Fedoraquattroc2 : @GioChirilly oggi riunione importantissima per non far andar nel baratro migliaia di partite IVA e lavoratori auton… - chiaraped : @borghi_claudio Questa invece è per me l'occasione per partire all'attacco. Non di vergognarsi (non parlo di lei) d… - eventopeople : @dandolos12 @matteorenzi Ma io dire il vero pd e 5 stelle li vedo asfaltati. Che vengano a chiederli a noi partite… -